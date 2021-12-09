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Профсоюзы Сахалинской области работают с прокуратурой по вопросам трудовых прав
Общество
Профсоюзы Сахалинской области работают с прокуратурой по вопросам трудовых прав
 /  Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Южно-Сахалинск, 9 декабря. Председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Александр Кознов прокомментировал соглашение, заключенное с региональной прокуратурой.

По словам Кознова, с прокурором Сахалинской области Вячеславом Шайбековым достигнута договоренность о тесном сотрудничестве. Цели соглашения — защита конституционных прав граждан на труд, оплату и охрану труда,а также выявление, устранение и предупреждение их нарушений. Предусматривается, что профсоюзные представители смогут участвовать в заседаниях межведомственных рабочих групп и советов, созданных при прокуратуре Сахалинской области для рассмотрения вопросов соблюдения законности в сфере трудовых отношений, сообщает Центральная профсоюзная газета «Солидарность».

Как отметил Кознов, главными акцентами договоренности стали обеспечение безопасных условий труда и своевременная зарплата, так как в отдельных случаях имеются факты бездействия и определенной конфронтации со стороны работодателей. Поэтому выстраивание качественного взаимодействия профсоюзов с органами прокуратуры становится необходимым инструментом в организации защиты трудовых прав работников.

Ранее ФАН сообщал о том, что Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к главе министерства труда и социальной защиты Антону Котякову. ФНПР считает необходимым ускорить рост минимального размера оплаты труда (МРОТ).

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прокуратура соглашение профсоюзы
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