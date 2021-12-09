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Центробанк Бразилии повысил учетную ставку для борьбы с инфляцией

Весь мир
Центробанк Бразилии повысил учетную ставку для борьбы с инфляцией
prnt scr Twitter  /  @Pedro08057710

Бразилиа, 9 декабря. Комитет по монетарной политике Центрального банка Бразилии (Copom) принял решение об увеличении ставки рефинансирования на 1,5 пункта — до 9,25%. Это седьмое повышение подряд в 2021 году, сообщается на сайте регулятора.

В комитете отметили, что, по последним данным, экономическая активность в Бразилии «ниже ожидаемой». Потребительская инфляция остается высокой, цены выросли на большие значения, чем планировалось, в связи с этим появилась необходимость поднять ставку.

«Учитывая базовый сценарий, баланс рисков и имеющуюся информацию, Copom единогласно принял решение повысить базовую процентную ставку на 1,5 пункта — до 9,25% годовых. Комитет считает, что данное решение отражает базовый сценарий и баланс рисков на соответствующем горизонте, который включает 2022 и 2023 календарные годы», — говорится на сайте ЦБ.

В августе 2020-го Центральный банк Бразилии принял решение о понижении ставки рефинансирования до 2,00%. В марте 2021 года, впервые за шесть лет, она была вновь поднята. Следующее заседание Copom состоится в начале февраля 2022 года. На нем также ожидают поднятия ставки.

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