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Политолог Кедми поблагодарил США и НАТО за санкции против России

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 12:53
Политика
Политолог Кедми поблагодарил США и НАТО за санкции против России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 9 декабря. Страны коллективного Запада могут усилить санкционное давление на Россию из-за Украины, однако добиться желаемого результата уже невозможно. Секрет успеха Москвы в борьбе с ограничениями раскрыл политолог Яков Кедми.

Комментарий экс-главы секретной службы «Натив» приводит ИА SM News. По мнению бывшего разведчика и дипломата, постоянно усиливающиеся санкции вынудили Россию обратиться к своим внутренним ресурсам, научиться самоуважению и осознать, насколько важно стремление к независимости. Москва наладила политику импортозамещения, что сыграло решающую роль в экономическом развитии страны и помогло справиться с постоянными нападками из-за рубежа. Поэтому сейчас, когда экс-президент Украины Петр Порошенко призывает США и НАТО «задушить» Россию санкциями, эта затея обречена провал.

«Устойчивость РФ к санкциям, которые есть, и к санкциям, которые могут быть, сегодня намного выше, чем была пять лет назад. Благодаря этим благословенным идиотам, которые заставили Россию более серьезно относиться к самой себе. Если бы не было этих санкций, когда бы появилось это очень логичное слово – импортозамещение? До этого никто о нем не думал», — отметил Яков Кедми.

Политолог Кедми поблагодарил США и НАТО за санкции против России
ФБА «Экономика сегодня» /

Впрочем, политика импортозамещения не нова для России, и Кремлю было необходимо лишь актуализировать опыт менее чем вековой давности. Когда-то политика государственного стимулирования отечественных производств превратила Советский Союз в первую экономику мира. Поэтому Кедми хватило одной фразы, чтобы похоронить надежды Вашингтона, Брюсселя и Киева на эффективность антироссийских ограничений.

«Когда вдруг появилось понимание, что импорт может быть такой, что и этих товаров не будет. А без этого нельзя было задуматься? До этого додумались еще в Советском Союзе, еще в 20-30-е годы прошлого века», — объяснил Кедми.

Ранее президент России Владимир Путин также поблагодарил страны коллективного Запада за санкции. По его мнению, политика импортозамещения благодаря экономическому давлению из-за рубежа вышла на новый уровень и помогла укрепить независимость Российской Федерации и ее позиции на мировой арене.

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Все новости / Политика / Политолог Кедми поблагодарил США и НАТО за санкции против России
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