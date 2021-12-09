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Политик Бурлингас: запрет охоты негативно скажется на бизнесе и популяции диких животных

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 12:54
Пресс-центр
Политик Бурлингас: запрет охоты негативно скажется на бизнесе и популяции диких животных
facebook.com  /  Savva Burlingas(Azazello)

Санкт-Петербург, 9 декабря. Инициатива по запрещению охоты приведет к массе негативных последствий как для предприятий и частных лиц, так и для самих диких животных. Такое мнение высказал председатель высшего совета партии «Вооруженный гражданин» Савва Бурлингас.

В ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот», политик заметил, что для него запрет охоты, а также производства гражданского и охотничьего оружия, кажется совершенно немыслимым. По его словам, это приведет не только к ущемлению прав граждан, но и к огромным потерям для предприятий и их работников.

«Если запретить производство гражданского оружия, то без работы останется колоссальное количество людей. Мы уничтожим многовековые охотничьи традии, а они у нас и так в ужасном состоянии, видимо, люди не понимают, в каком состоянии находится инфраструктура охотничья в нашей стране», — заявил Бурлингас.

Он отметил, что большая часть земель, предназначенных для охоты, не имеет государственной финансовой поддержки. В то же время, если охотничьи хозяйства не будут получать помощь, то за счет текущего уровня агротехники, уменьшения пастбищ и высоких темпов урбанизации пострадает популяция многих диких животных.

«Кабан не выживет, а если и выживет, то популяция уменьшится, если запретить охоту — исчезнет приток денег частных лиц и возможность проводить технические и биотехнические мероприятия», — указал политик.

Идея о запрете охоты, а также гражданского оружия в России, возникла после трагедии 7 декабря в московском МФЦ. Ранее сообщалось, что мужчина, вооруженный охолощенным австрийским пистолетом Glock 19, переделанным под боевой, открыл стрельбу по присутствующим людям. В результате пострадали пять человек, двое из которых погибли.

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Все новости / Пресс-центр / Политик Бурлингас: запрет охоты негативно скажется на бизнесе и популяции диких животных
россия запрет стрельба оружие охота бурлингас
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