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Политолог Рар оценил сильный пророссийский ход нового канцлера ФРГ с первых минут у власти

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 12:52
Политика
Политолог Рар оценил сильный пророссийский ход нового канцлера ФРГ с первых минут у власти
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

Берлин, 9 декабря. С первых же минут во главе правительства новый канцлер ФРГ Олаф Шольц ярко продемонстрировал свое стремление налаживать и укреплять отношения Германии с Россией.

В частности, преемник Ангелы Меркель вступил в жесткий конфликт с новым министром иностранных дел Анналеной Бербок, требуя ключевые посты в ведомстве для своих однопартийцев. Также он добился исключения из повестки МИД курса на борьбу с «Северным потоком — 2» и отметил необходимость укрепления сотрудничества с Россией как одну из главных задач внешнеполитического ведомства.

Первые шаги нового канцлера Германии в беседе с Владимиром Соловьевым оценил немецкий политолог Александр Рар, подчеркнув, что это был действительно мощный пророссийский ход Шольца. Особую ценность его действиями придает тот факт, что все это он сделал буквально в течение первых же минут после того, как приступил к исполнению своих новых обязанностей. То есть он четко и довольно-таки бескомпромиссно очертил курс на сближение с Россией, не побоявшись ради этого вступить в конфликт с «Зелеными», занявшими довольно-таки сильную позицию в правительственной коалиции.

Политолог Рар оценил сильный пророссийский ход нового канцлера ФРГ с первых минут у власти
ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

«Шольц категорически отказывается выполнять требования Великобритании и США по поводу жесткого антироссийского курса Берлина. Даже наоборот. Крупнейшие СМИ ФРГ пишут, что уже вчера, в первые минуты у власти Шольц схлестнулся в серьезном споре с Бербок. Он объявил, что главные вопросы внешней политики — его ведомство. Несмотря на сопротивление «Зеленых» он начал назначать своих людей из дипкорпуса на ключевые посты в МИД. Эти люди будут проводить политику разрядки в отношениях с Россией. Анналена Бербок отчаянно сопротивляется и оставила вопрос защиты прав человека на постсоветском пространстве в программе МИД. Шольц взамен полностью убрал из повестки вопрос «Северного потока — 2». То есть теперь он точно будет запущен. И скоро. В общем новый канцлер начал свою работу с мощного пророссийского хода и взял отличный темп с первых минут у власти», — оценил позицию Олафа Шольца политолог.

Рар добавил, что на правительство в вопросе антироссийской повестки сильно давят американские спецслужбы, Великобритания и либеральная пресса. Причем «союзники» Берлина используют множество инструментов, в том числе и свое влияние на тех же «Зеленых». Поэтому новому канцлеру будет нелегко выстоять и продолжить курс на сближение с Россией, который он так сходу взял.

Ранее политолог Ростислав Ищенко посоветовал Зеленскому не брать трубку, когда позвонит Байден.

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Все новости / Политика / Политолог Рар оценил сильный пророссийский ход нового канцлера ФРГ с первых минут у власти
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