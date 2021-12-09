Эдуард Бояков создаст гастролирующий театр после ухода из МХАТа

Москва, 9 декабря. Режиссер Эдуард Бояков после ухода из МХАТ имени Горького готовит новый проект. Он намерен создать гастролирующий театр без собственной площадки.

По его словам, у театра, как и положено, будет репертуар, свои художественная политика, стиль и принципы. Единственное, чего не будет у нового учреждения, — это собственной площадки.

«Не потому, что у него ее нет, а потому что ему удобнее реализовывать свою репертуарную миссию на разных сценах. Все это спектакли нового театра», – пояснил режиссер в интервью Kp.ru.

По его словам, в учреждении театральные технологии будут смешаны с прокатными, концертными и гастрольными. Для Боякова, как признается он сам, — это «невероятный вызов».

Эдуард Бояков пару месяцев назад ушел из МХАТа, где работал почти три года. В легендарный театр пришел Владимир Кехман, который занял пост директора.