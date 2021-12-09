Сенатор Башкин хочет сделать владельцев оружия «менее агрессивными»

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин отмечает рост преступлений с применением травматического оружия в РФ, в связи с чем предлагает рассмотреть вопрос достаточности мер правового регулирования его применения.

По словам сенатора, его предложение не говорит о намерении запретить продажу травматического оружия.

cniitm.ru / АО «ЦНИИТОЧМАШ»

«Любые виды оружия у нас не находятся в свободном обороте, их невозможно просто так приобрести. Чтобы купить оружие, нужно получить лицензию, пройти обучение, получить разрешение от психиатров, хранение нужно обеспечить и т. д. Но я считаю, что нам необходимо взвесить, достаточно ли этих мер, насколько они обеспечивают безопасность оборота этого вида оружия и нет ли необходимости продолжить наблюдение за владельцами этого оружия. Ведь с людьми разные вещи происходят: человеку доверили оружие, а что с ним происходит через два-три года? Возможно, состояние здоровья его меняется, стрессы приводят его к каким-то проблемам, и, будучи вначале нормальным, через пять лет он берет оружие и идет стрелять в кого-то в торговом центре», — пояснил свою позицию Башкин.

pxhere.com /

Сенатора беспокоит рост агрессии среди граждан, и он считает, что владельцы оружия не всегда понимают меру своей ответственности, когда решаются применять его. По его мнению, существующая практика регулирования недостаточно четко доводит до владельцев оружия, что применять его можно исключительно в целях самообороны.

«Оружие нельзя применять как оружие самообороны первыми, это уже трактуется как нападение», — напомнил Александр Башкин.

Сенатор согласен, что в большинстве своем владельцы оружия законопослушны, но беспокоит его доступ к нему лиц с неустойчивой психикой.

pixabay.com / @geralt

«Если человек чувствует опасность, вначале он должен предупредить, что будет применять оружие, сделать выстрел в воздух. Но если малоподготовленный человек вступает в конфликт, то велика вероятность, что он не сделает этого и сразу начнет стрелять на поражение», — отметил Александр Башкин.

В качестве примера он привел недавний инцидент с нападением владельца автомобиля «Крайслер» на таксиста.

«Логично, на мой взгляд, то, чтобы предмет, который человек приобретает, был использован именно для целей защиты, и не логично, когда оружием для охоты расстреливают своих одноклассников и других людей. Получается, на бумаге мы пишем одно, а в жизни получается другое», — пояснил сенатор.

pixabay.com / LeoFra

В связи с этим он предлагает держать на контроле сферу регулирования оборота травматического и огнестрельного оружия и при необходимости оперативно вносить в законодательство поправки, которые будут сдерживать владельцев оружия от агрессии.

«Законодательство всю жизнь меняется, и нужно постоянно следить за тем, чтобы оно соответствовало современности», — отметил Александр Башкин.

Ранее председатель высшего совета партии «Вооруженный гражданин» Савва Бурлингас высказал мнение, что инициатива по запрещению охоты приведет к массе негативных последствий как для предприятий и частных лиц, так и для самих диких животных. Соответствующе заявление он сделал в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».