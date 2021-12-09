Глава Генштаба ВС РФ Герасимов: любые провокации Киева в Донбассе будут пресекаться

Москва, 9 декабря. Глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что обстановка на востоке Украины обостряется из-за провокационных действий Киева.

В ходе брифинга перед военными атташе иностранных государств Герасимов отметил, что поставки новых вооружений на Украину из других стран подталкивают Киев к резким и опасным шагам. Он добавил, что украинская сторона не выполняет Минские соглашения.

«Однако любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться», — заявил Герасимов.

Он также назвал информацию о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину ложью. Герасимов подчеркнул, что военная деятельность, осуществляемая на российской территории, не требует уведомления.

Ранее в Кремле неоднократно подчеркивали, что РФ ни на кого не собирается нападать. Там назвали обычной пропагандой сообщения западных СМИ о подготовке «вторжения».