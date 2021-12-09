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Политолог Погребинский: Путин убедил Байдена признать за РФ право на гарантии безопасности

Политика
Политолог Погребинский: Путин убедил Байдена признать за РФ право на гарантии безопасности
Федеральное агентство новостей  /  Петро Панч

Киев, 9 декабря. Итогом переговоров российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена стало решение США рассмотреть с соратниками по Североатлантическому альянсу условие РФ предоставить ей гарантии нераспространения НАТО на Восток. Соответствующее заявление сделал украинский политолог Михаил Погребинский.

По словам Погребинского, такое положение дел говорит о том, что Вашингтон косвенно признал, что у Москвы есть основания для подобных опасений. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском».

«Для меня это означает, что это косвенное признание права России на свою зону влияния. И, конечно, к этому так отнесутся и в Киеве тоже. Разговоры о том, что, вот, Путин хотел, чтобы Байден дал ему гарантии, что Украина не вступит в НАТО – никто всерьез к этому не относился, всем было понятно, что Байден не может этого сказать», — раскрыл правду о результате переговоров для России Погребинский.

Москва на это и не рассчитывала, подчеркнул политолог. Для РФ, по мнению Погребинского, признание США самого вопроса о гарантиях российской безопасности является большим прогрессом. Россия этот максимум заполучила, отметил он.

Ранее сообщалось, что недавние заявления российских властей, которые касаются стратегической безопасности, свидетельствуют об изменении позиции по отношению к Украине и ее стремлению стать членом НАТО. Об этом рассказал киевский политолог Михаил Погребинский.

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путин байден погребинский
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