Лена Катина хочет родить ребенка от нового избранника-миллионера

Москва, 9 декабря. Певица Лена Катина счастлива в новых отношениях с долларовым миллионером Дмитрием Спиридоновым. Подробности их романа она раскрывать не стала, но призналась, что хочет от возлюбленного ребенка.

Катина стала гостьей Ляйсан Утяшевой в ее YouTube-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан». Бывшая спортсменка решила расспросить певицу о личной жизни. Она поинтересовалась, не хочет ли Катина родить второго ребенка.

«Обязательно! Очень хочу!» — заявила Лена Катина, широко улыбаясь.

Однако пока артистка не собирается переходить с возлюбленным на более серьезный уровень отношений. Певица честно сказала, что не хочет обсуждать детали своей личной жизни. Однако звезда заверила, что она счастлива с избранником, пишет «Вечерняя Москва».

Лена Катина была в браке с словенским музыкантом Сашо Кузмановичем. У пары родился сын Александр. Сохранить семью у пары не получилось: они развелись два года назад. Несмотря на расставание, бывшие супруги сумели сохранить дружеские отношения. Катина и Кузманович окружили ребенка лаской и заботой, чтобы сын чувствовал себя комфортно. Сейчас у Катиной новый возлюбленный.