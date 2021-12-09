Производители альтернативных продуктов могут получить дополнительные льготы в России

Москва, 9 декабря. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил правительству план стимулирования производства альтернативных продуктов питания. Речь идет о еде, созданной из белков насекомых и растений.

Для развития этого направления в РСПП предложили выдавать предприятиям льготные кредиты и субсидии, а также компенсировать капитальные затраты. Помимо этого, необходимо отрегулировать нормативно-правовую базу, в которой сейчас отсутствует само понятие альтернативных продуктов, отсутствуют стандарты их маркировки, производства и реализации.

Согласно данным союза, в США аналогичный сегмент бизнеса с начала 2021 года получил около 239 млрд долларов. В России за последние три года предпринимателям досталось только 300 млн долларов, отметили эксперты.

В зимний период следует увеличить объем потребления белков и жиров. Такой совет дал доктор медицинских наук Алексей Ковальков.