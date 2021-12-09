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Продажи российского шампанского выросли на 8,3% с начала 2021 года

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 12:39
Экономика
Продажи российского шампанского выросли на 8,3% с начала 2021 года
pixabay.com

Москва, 9 декабря. Объем реализации отечественных игристых вин в период с января по октябрь 2021 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом ковидного 2020 года, говорится в заявлении Минпромторга.

Эффект от комплекса мер, принимаемых российским правительством, можно наблюдать в обновленных цифрах по продажам. Потребительский спрос на вина из российского винограда активно растет, в том числе на игристые вина, сказано в сообщении ведомства.

«За январь — октябрь 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года продажи шампанского и игристых вин выросли на 8,36%», — отметила статс-секретарь — заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова.

Крупные импортеры вина и розничные сети ранее получили уведомление от поставщиков о возросшей стоимости алкогольной продукции. Таким образом, поставщики из Европы предлагают вино по цене выше на 20-25%.

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россия минпромторг продажи шампанского
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