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«Зенит» вернул России отрыв от Украины в рейтинге УЕФА

Спорт
«Зенит» вернул России отрыв от Украины в рейтинге УЕФА
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Ньон, 9 декабря. Российские и украинские клубы завершили свое участие в групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА текущего сезона. Петербургский «Зенит» занял третье место в группе и сыграет в Лиге Европы, донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» остались без евровесны. 

Во вторник дончане сыграли вничью с тираспольским «Шерифом» (1:1). Это позволило Украине сократить отставание от России в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Но в матчах, прошедших в среду, «Зенит» сыграл вничью с лондонским «Челси» (3:3), а киевское «Динамо» уступило португальской «Бенфике» (0:2). В результате Россия вернула себе отрыв от Украины в таблице коэффициентов — в последнем туре европейского турнира клубы из этих стран набрали суммарно по 0,2 балла.

Разрыв между странами, которые борются за десятое место в таблице коэффициентов УЕФА, остается довольно значительным — в пользу России. У российских клубов по результатам последних пяти сезонов 32,882 балла, у украинских — 31,6 балла.

Напомним, в настоящее время определились 15 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов. Матч «Аталанта» — «Вильярреал» был перенесен на 9 декабря из-за сильного снегопада в Бергамо. Для выхода в 1/8 финала турнира итальянцам нужна только победа, испанцам хватит ничьей.

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