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Лучшим спортивным объектом России стала «Белгород Арена»
Общество
Лучшим спортивным объектом России стала «Белгород Арена»
wikipedia.org  /  Alexxx1979 / CC BY-SA 4.0

Белгород, 9 декабря. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков оценил итоги Национальной спортивной премии.

Как пояснил Гладков, Министерство спорта России вместе с болельщиками и экспертами выбирали призеров в 11 номинациях Национальной спортивной премии. По словам Гладкова, в номинации «Лучший спортивный объект России» первое место заняла «Белгород Арена», сообщает «Бел.ru».

Помимо этого, Белгородская область заняла второе место в номинации «Вклад в развитие спорта». Отмечается, что доля белгородцев, которые регулярно занимаются физкультурой, в общей численности населения в возрасте от трех до 79 лет составляет 51,8%.

Ранее ФАН сообщал, что президент России Владимир Путин в ходе совещания призвал создать все необходимые условия, чтобы реализовать план по вовлеченности россиян в спортивную жизнь. По планам Путина, к 2030 году спортом должны систематически заниматься не менее 70% граждан.

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