Американский Институт цвета Pantone выбрал главный оттенок 2022 года

Нью-Джерси, 9 декабря. Специалисты американского Института Pantone определили главный цвет 2022 года. Им был назван оттенок синего с добавлением фиолетово-красного.

Эксперты Pantone отметили, что по мере выхода из пандемии представления людей и стандарты моды меняются, а реальная и виртуальная жизнь начинают все больше пересекаться. Как рассказали в пресс-службе организации, выбранный оттенок демонстрирует популярность игровых трендов и метавселенной.

«Сочетающий в себе качества синего, но в то же время обладающий фиолетово-красным оттенком Pantone 17-3938 Very Peri демонстрирует энергичное, радостное настроение и динамичное присутствие, которое поощряет смелое творчество и образность», — объяснили в институте.

Ранее дизайнер Екатерина Кузина рассказала о психологических аспектах цвета. По ее словам, красный цвет несет чувство благополучия, респектабельности и успеха.