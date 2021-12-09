Экс-чиновник Минфина Чекин сознался в планировании убийства зампрокурора ХМАО

Ханты-Мансийск, 9 декабря. Экс-руководитель контрольно-ревизионного управления Министерства финансов России по ХМАО-Югре Юрий Чекин, находившийся более 20 лет в розыске о обвинению в убийстве прокурора Юрия Бедерина, также хотел расправиться с заместителем погибшего за 8 млн рублей, сообщает сайт СУ СКР по региону.

Установлено, что Чекин испытывал личную неприязнь к бывшему заместителю прокурора Ханты Мансийского автономного округа и организовал убийство последнего. Но преступление не было совершено.

По данным СК, бывший чиновник за вознаграждение в 8 млн рублей привлек к заказу одного из своих знакомых, которому передал аванс 4 млн рублей. В отношении Чекина возбуждено уголовное дело.

Чекина задержали в конце октября 2021 года. Силовики провели обыски и изъяли оружие и документы. Чекин в 2000 году объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве, организации убийства и незаконного оборота оружия, посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.