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IT-эксперт Александр Дворянский посоветовал «не светить» свой номер телефона в Сети

Технологии
IT-эксперт Александр Дворянский посоветовал «не светить» свой номер телефона в Сети
unsplash.com  /  NordWood Themes

Москва, 9 декабря. Директор по стратегическим коммуникациям компании Infosecurity Александр Дворянский рассказал, как минимизировать количество спам-звонков.

Всего две манипуляции помогут владельцу телефона сохранить анонимность номера и избавиться от назойливых звонков и сообщений. Для этого необходимо указывать в Сети контакт, который возьмет на себя удар от рекламщиков.

«Старайтесь основной телефон, которым вы пользуетесь, к которому привязаны банковские карты, аккаунты в соцсетях, по возможности лишний раз просто не «светить», тогда, соответственно, и звонков не будет. Если есть необходимость указывать в интернете мобильный номер, то заведите второй номер и используйте его», — отметил IT-эксперт в интервью радио Sputnik.

Второй совет по сокращению спама — установить на устройство программу, которая будет самостоятельно определять нежелательные звонки. Софт будет автоматически блокировать назойливые номера.

Ранее основатель компании Involta Алекс Концов назвал причины, по которым российские граждане становятся жертвами спам-звонков. Чаще всего абонент начинает получать спам-звонки после визита на сайт застройщика, банка или других организаций.

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