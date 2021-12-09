Россия построит в Сербии Центр ядерных технологий

Белград, 9 декабря. Власти Сербии и представители российской государственной корпорации «Росатом» договорились о совместной работе по развитию технологий мирного атома. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министра Ненада Поповича.

Сербия и Росатом подписали контракт, по которому в стране будет возводиться Центр ядерных технологий. Министр инноваций и технологического развития республики Ненад Попович участвовал в создании соглашения со стороны европейского государства.

«Правительство Сербии и государственная корпорация "Росатом" подписали генеральное рамочное соглашение о строительстве Центра ядерных технологий и соглашение о создании совместного предприятия, которое будет реализовывать этот проект на территории Сербии», — указывается в сообщении сербских властей.

Белград заявил, что намерен участвовать в строительстве подобного ядерного центра еще весной 2019 года. Тогда Ненад Попович подчеркивал, что центр понадобится для реализации эффективной поддержки различных инфраструктурных объектов государства, включающих медицинские учреждения и сельскохозяйственные предприятия.

В конце ноября 2021 года президент Сербии Александр Вучич сделал заявление, согласно которому эта страна никогда не откажется дружить с Россией и Китаем.