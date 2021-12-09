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Прогулка по Барнаулу с наркотиками в кармане закончилась для иностранца арестом
Происшествия
Прогулка по Барнаулу с наркотиками в кармане закончилась для иностранца арестом
pixabay.com  / 

Барнаул, 9 декабря. В Барнауле полицейские арестовали иностранца, разгуливавшего по городу с героином в карманах. Во время патрулирования улиц сотрудники полиции заметили молодого человека, который явно нервничал и вел себя подозрительно. Ими было принято решение остановить его и обыскать. Как выяснилось, не напрасно. У парня обнаружили 23 пакетика, обернутых фольгой, передает «Алтайская правда».

В квартире, которую снимал молодой человек, правоохранители нашли и изъяли еще 120 таких же упаковок, а также рассыпчатое вещество и упаковочный материал. Проведенная экспертиза показала во всех изъятых веществах содержание героина общей массой 365 граммов.

Как выяснилось, 24-летний уроженец соседнего государства работал курьером-закладчиком в интернет-магазине. Он получил наркотик, расфасовал его на разовые дозы и готовился раскладывать их в тайники по городу для дальнейшего сбыта. Теперь ему вменяется покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.

Ранее ФАН рассказывал о суде над жительницей Барнаула. Обвиняемая подсадила на наркотики несовершеннолетнюю дочь.

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Все новости / Происшествия / Прогулка по Барнаулу с наркотиками в кармане закончилась для иностранца арестом
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