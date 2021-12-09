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Россия подтвердила готовность способствовать стабильности Ливии

Весь мир
Россия подтвердила готовность способствовать стабильности Ливии
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 9 декабря. Заместитель министра иностранных дел РФ и специальный представитель президента по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов встретился в Москве с делегацией Совместного военного комитета (СВК) «5+5» Ливии.

В ходе переговоров российский дипломат выразил готовность своей страны способствовать успеху работы СВК в области безопасности и развития и внести вклад в достижение стабильности в североафриканском государстве. Состоялся обмен мнениями о нынешней ситуации в регионе в преддверии общенациональных выборов, намеченных на 24 декабря.

На встрече подчеркнута особая важность соблюдения разработанной под эгидой ООН «дорожной карты» и договоренностей парижской международной конференции, состоявшейся 12 ноября 2021 года. Российская сторона выразила надежду, что предстоящее всеобщее голосование приведет к формированию в Ливии постоянных органов власти и объединению властных и силовых структур. Чиновники коснулись также темы присутствия на территории государства иностранных войск.

«Подтверждена принципиальная готовность оказывать поддержку консолидированным подходам СВК при решении практических вопросов обеспечения синхронизированного, сбалансированного, постепенного и поэтапного вывода всех неливийских вооруженных групп и воинских подразделений», — говорится в пресс-релизе МИД РФ.

Со своей стороны, директор Управления Ливийской национальной армии (ЛНА) по поддержке морального духа генерал-майор Халед аль-Махджуб сообщил на странице в Facebook, что Михаил Богданов выразил поддержку СВК и всем его членам, отметив последние достижения комитета, такие как прекращение огня, открытие и обеспечение безопасности прибрежной дороги.

«Он подчеркнул готовность России как сверхдержавы внести свой вклад в стабильность Ливии и успех работы Военного комитета», — добавлено на странице представителя ЛНА.

СВК «5+5» практически в полном составе отправился в зарубежную поездку для проведения переговоров с Анкарой и Москвой. Ранее генерал Аль-Махджуб сообщил, что в ходе диалога с правительством Турции последнее подтвердило заинтересованность в стабилизации Ливии и выразило готовность вывести свой военный контингент из североафриканского государства.

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