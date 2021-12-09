Полиция наказала омичку за скандальный эфир в TikTok

Омск, 9 декабря. Омская полиция провела проверку условий проживания и воспитания детей в двух семьях после провокационного стрима в TikTok.

Полиция отреагировала на возмущение общественности по поводу прямых эфиров в TikTok, в которых две женщины пили, ругались матом, а одна их них поила малолетнюю девочку пивом. В ходе полицейской проверки выяснилось, что жительница поселка Омского заставляла свою восьмимесячную дочь пить пиво. По версии задержанной, она лишь имитировала спаивание дочки для увеличения рейтинга своей страницы в TikTok, сообщает «Омск-Информ».

В полиции все-таки решили привлечь ее к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Вторую участницу прямого эфира в TikTok предупредили о недопустимости подобных действий. Проверка скандального инцидента продолжается.

Ранее ФАН сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Волгоградской области за издевательства над своими детьми. Выяснилось, что обвиняемая ведет аморальный образ жизни, к тому же наказывает старшую дочь с помощью электрошнура.