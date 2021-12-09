Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 декабря 13:58
13:57
Политика
Путин по телефону поблагодарил экс-канцлера ФРГ Меркель за плодотворное сотрудничество
13:54
Общество
В Петербурге продолжает расти суточная смертность из-за коронавируса
13:53
Происшествия
В Крыму водитель сбил на дороге 95-летнего ветерана ВОВ и уехал с места инцидента
13:51
Общество
Представители четырех знаков зодиака рискуют остаться без подарка от Деда Мороза
13:51
Экономика
Роснедра выступили за увеличение срока действия госконтрактов на геологоразведку
13:48
Происшествия
В Оренбурге мужчину жестоко избили за неправильную игру в нарды
13:48
Происшествия
Тела двоих мужчин обнаружили в сгоревшей деревенской бане под Тверью
13:47
Общество
МВД: риски хищения бюджетных средств во время пандемии коронавируса в РФ возрастают
13:46
Экономика
Стоимость акций «Сбера» впервые с июля опустилась ниже 300 рублей
13:45
Общество
Врач Фрейзер призвал женщин сократить потребление молока для защиты от рака груди
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Полиция наказала омичку за скандальный эфир в TikTok
Происшествия
Полиция наказала омичку за скандальный эфир в TikTok
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Омск, 9 декабря. Омская полиция провела проверку условий проживания и воспитания детей в двух семьях после провокационного стрима в TikTok.

Полиция отреагировала на возмущение общественности по поводу прямых эфиров в TikTok, в которых две женщины пили, ругались матом, а одна их них поила малолетнюю девочку пивом. В ходе полицейской проверки выяснилось, что жительница поселка Омского заставляла свою восьмимесячную дочь пить пиво. По версии задержанной, она лишь имитировала спаивание дочки для увеличения рейтинга своей страницы в TikTok, сообщает «Омск-Информ». 

В полиции все-таки решили привлечь ее к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Вторую участницу прямого эфира в TikTok предупредили о недопустимости подобных действий. Проверка скандального инцидента продолжается.

Ранее ФАН сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Волгоградской области за издевательства над своими детьми. Выяснилось, что обвиняемая ведет аморальный образ жизни, к тому же наказывает старшую дочь с помощью электрошнура.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Полиция наказала омичку за скандальный эфир в TikTok
дети полиция омск
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать