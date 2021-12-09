Ливия отказалась выдать Шугалею аккредитацию наблюдателя на выборах под надуманным предлогом

Санкт-Петербург, 9 декабря. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей не получил аккредитацию наблюдателя на президентские и парламентские выборы в Ливии, запланированном на 24 декабря. Триполи ответил официальным отказом на заявку социолога.

«Узнал, что в Ливии я осужден. Без суда и следствия. На выборы не попаду. Мне очень жаль. Я понимаю, что этот день очень важен. Я был готов поехать и, если проблема решится, я поеду», — подчеркнул руководитель фонда.

Шугалей назвал позицию официального Триполи трусливой.

«Если вы проводите выборы честно и открыто, что вам бояться», — отметил Максим Шугалей.

Более того, он напомнил, что ранее председатель Высшего государственного совета Халед аль-Мишри, отвечая на вопрос международного аналитического сайта United World International, признал, что российских граждан арестовали в Ливии безосновательно. Речь шла о 2019 году, когда Максим Шугалей на легальных условиях проводил в Триполи социологическое исследование о ситуации в стране, но попал в плен и далее в тюрьму «Митига».

Более полутора лет его удерживали без предъявления обвинений в ужасных условиях. Дипломаты из РФ пытались разрешить ситуацию через переговоры, а ФЗНЦ и общественники проводили акции поддержки. Шугалей вернулся на родину 11 декабря 2020 года, спустя 573 дня, проведенных в плену.

Тем не менее события минувших дней не повлияли на намерение главы ФЗНЦ посетить Ливию в качестве наблюдателя на предстоящем голосовании. На вопрос, не опасался ли он ареста в случае, если бы Триполи дали разрешение посетить страну, он ответил отрицательно. По его словам, бояться нечего, особенно с российской защитой.