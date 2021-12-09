Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 декабря 12:31
12:30
Новороссия
«Коммунист»: американцы проводят рекогносцировку Донбасса, ВСУ несут потери
12:29
Общество
Бумажные и пластиковые полисы ОМС в России заменят на штрихкоды с 2022 года
12:28
Происшествия
Полиция наказала омичку за скандальный эфир в TikTok
12:26
Общество
Сотрудники МЧС спасли попавшую в заснеженную ложбину под Иркутском собаку
12:25
Общество
В России началось исследование популяционного иммунитета к COVID-19 среди детей
12:25
Происшествия
Экс-чиновник Минфина Чекин сознался в планировании убийства зампрокурора ХМАО
12:24
Технологии
IT-эксперт Александр Дворянский посоветовал «не светить» свой номер телефона в Сети
12:22
Экономика
Польша потребовала от ЕК провести антимонопольное расследование в отношении «Газпрома»
12:21
Весь мир
Россия подтвердила готовность способствовать стабильности Ливии
12:19
Экономика
Россия построит в Сербии Центр ядерных технологий
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Ливия отказалась выдать Шугалею аккредитацию наблюдателя на выборах под надуманным предлогом

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 12:29
Весь мир
Ливия отказалась выдать Шугалею аккредитацию наблюдателя на выборах под надуманным предлогом
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 9 декабря. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей не получил аккредитацию наблюдателя на президентские и парламентские выборы в Ливии, запланированном на 24 декабря. Триполи ответил официальным отказом на заявку социолога.

«Узнал, что в Ливии я осужден. Без суда и следствия. На выборы не попаду. Мне очень жаль. Я понимаю, что этот день очень важен. Я был готов поехать и, если проблема решится, я поеду», — подчеркнул руководитель фонда.

Шугалей назвал позицию официального Триполи трусливой.

«Если вы проводите выборы честно и открыто, что вам бояться», — отметил Максим Шугалей.

Более того, он напомнил, что ранее председатель Высшего государственного совета Халед аль-Мишри, отвечая на вопрос международного аналитического сайта United World International, признал, что российских граждан арестовали в Ливии безосновательно. Речь шла о 2019 году, когда Максим Шугалей на легальных условиях проводил в Триполи социологическое исследование о ситуации в стране, но попал в плен и далее в тюрьму «Митига».

Более полутора лет его удерживали без предъявления обвинений в ужасных условиях. Дипломаты из РФ пытались разрешить ситуацию через переговоры, а ФЗНЦ и общественники проводили акции поддержки. Шугалей вернулся на родину 11 декабря 2020 года, спустя 573 дня, проведенных в плену.

Тем не менее события минувших дней не повлияли на намерение главы ФЗНЦ посетить Ливию в качестве наблюдателя на предстоящем голосовании. На вопрос, не опасался ли он ареста в случае, если бы Триполи дали разрешение посетить страну, он ответил отрицательно. По его словам, бояться нечего, особенно с российской защитой.

«На вопрос боюсь или нет, скажу – нет, не боюсь. Россия – Великая страна. И я знаю, что в любом случае за меня вступятся, чего бы это ни стоило мировому сообществу. В России есть люди, которые помогут. Сейчас Ливия переживает важный этап своей истории – там впервые проходят выборы президента страны. Россия уже показала всему миру, что она своих людей не бросает. Я не боюсь возвращаться в Триполи. Если меня арестуют, я думаю, что Россия сотрет с лица земли тех, кто это сделает. Так было за всю тысячелетнюю историю Руси, так будет и впредь», — подытожил он.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Ливия отказалась выдать Шугалею аккредитацию наблюдателя на выборах под надуманным предлогом
ливия
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать