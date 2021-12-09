Associated Press: Вашингтон может заставить Киев уступить часть автономии Донбассу

Вашингтон, 9 декабря. Соединенные Штаты способны принудить Украину официально уступить часть автономии Донбассу. Соответствующим мнением поделилось агентство Associated Press, ссылаясь на заявления американских чиновников.

По данным агентства, цель американского президента Джо Байдена заключается в том, чтобы дать понять киевским властям реальную обстановку на востоке Украины. Однако при этом, отметили в Associated Press, у Киева не должно возникнуть чувства, что Российская Федерация превосходит ее.

«Представители администрации предположили, что США будут оказывать давление на Украину, чтобы та официально уступила часть автономии землям на востоке», — подчеркнули авторы издания.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты не планируют направлять Украине дополнительную военную помощь из-за ситуации вокруг границы с Россией. Об этом рассказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.