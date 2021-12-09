Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 декабря 12:31
12:30
Новороссия
«Коммунист»: американцы проводят рекогносцировку Донбасса, ВСУ несут потери
12:29
Общество
Бумажные и пластиковые полисы ОМС в России заменят на штрихкоды с 2022 года
12:28
Происшествия
Полиция наказала омичку за скандальный эфир в TikTok
12:26
Общество
Сотрудники МЧС спасли попавшую в заснеженную ложбину под Иркутском собаку
12:25
Общество
В России началось исследование популяционного иммунитета к COVID-19 среди детей
12:25
Происшествия
Экс-чиновник Минфина Чекин сознался в планировании убийства зампрокурора ХМАО
12:24
Технологии
IT-эксперт Александр Дворянский посоветовал «не светить» свой номер телефона в Сети
12:22
Экономика
Польша потребовала от ЕК провести антимонопольное расследование в отношении «Газпрома»
12:21
Весь мир
Россия подтвердила готовность способствовать стабильности Ливии
12:19
Экономика
Россия построит в Сербии Центр ядерных технологий
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Associated Press: Вашингтон может заставить Киев уступить часть автономии Донбассу

Политика
Associated Press: Вашингтон может заставить Киев уступить часть автономии Донбассу
pixabay.com

Вашингтон, 9 декабря. Соединенные Штаты способны принудить Украину официально уступить часть автономии Донбассу. Соответствующим мнением поделилось агентство Associated Press, ссылаясь на заявления американских чиновников.

По данным агентства, цель американского президента Джо Байдена заключается в том, чтобы дать понять киевским властям реальную обстановку на востоке Украины. Однако при этом, отметили в Associated Press, у Киева не должно возникнуть чувства, что Российская Федерация превосходит ее.

«Представители администрации предположили, что США будут оказывать давление на Украину, чтобы та официально уступила часть автономии землям на востоке», — подчеркнули авторы издания.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты не планируют направлять Украине дополнительную военную помощь из-за ситуации вокруг границы с Россией. Об этом рассказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Associated Press: Вашингтон может заставить Киев уступить часть автономии Донбассу
украина сша донбасс
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать