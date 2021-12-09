Аналитики «Автостата» подсчитали долю китайских машин в России

Москва, 9 декабря. В России по состоянию на середину 2021 года было зарегистрировано свыше 968 тысяч автомобилей китайских производителей, передает агентство «Автостат».

Чуть более 74% приходится на легковые машины, которых насчитывается 719 тысяч, добавили аналитики. Примерно каждый десятый «китаец» в РФ — это мотоцикл (94,9 тысяч единиц), а каждый одиннадцатый — грузовой автомобиль (86 тысяч единиц).

Доля прицепов и полуприцепов из Китая составляет 3,3% — 31,8 тысячи единиц, LCV — 2,4% (23,7 тысячи единиц), автобусов — 1,4% (13,3 тысячи единиц). Тенденция к росту популярности китайских автомобилей продолжает усиливаться на фоне дефицита машин по всему миру из-за нехватки электронных компонентов. При этом в КНР такой проблемы не наблюдается.

Российские дилеры за 11 месяцев текущего года продали 103,3 тысячи новых авто китайских брендов. Предыдущий максимальный результат достигли в 2013 году — тогда удалось реализовать 100 тысяч единиц.