Российский авторынок пополнится в 2022 году четырьмя новинками от Chery

Москва, 9 декабря. Компания Chery собирается представить на российском рынке в 2022 году сразу четыре автомобиля.

Во втором квартале ожидается появление кроссовера Tiggo 4 Pro. До этого в Россию должен будет прийти внедорожник Exeed LX. Ближе к осени в продаже должен появиться кроссовер Omoda 5, но в России он может выйти под другим названием. В четвертом квартале в Россию приедет электрокроссовер Chery, однако, какая именно это будет модель, пока неизвестно.

Однако в списке по какой-то причине не оказалось пятидверного Chery Tiggo 2 Pro. Машина представляет собой обновленную версию Tiggo 2, которая была исключена из российского рынка пару лет назад.

Продажи китайских автомобилей в России за 11 месяцев 2021 года установили восьмилетний максимум. По сравнению с прошлым годом спрос на машины из КНР вырос в 2,1 раза.