Серебро и золото дорожают из-за поведения инвесторов

Нью-Йорк, 9 декабря. Стоимость золота умеренно увеличивается, так как инвесторы устремились в активы-убежища, пишет «Прайм».

Драгоценные металлы начали привлекать повышенное внимание игроков на фоне высокой волатильности на мировых рынках, что подтверждают данные торгов.

Утром в четверг, 9 декабря, ценник на февральский фьючерс золота в рамках площадки Comex в Нью-Йорке прибавил 0,11% или 2 доллара, после чего драгметалл подорожал до 1787,55 доллара за тройскую унцию. Фьючерс серебра на март повысился на 0,09% и составил 22,453 доллара за аналогичный объем.

Напряженность в отношениях между Москвой и Вашингтоном будет благоприятно влиять на рост спроса в отношении «безопасных» инструментов, включая золото, уверены эксперты Commerzbank. Помимо этого, на рынке вскоре отразится реакция инвесторов после того, как они увидят статистику по инфляции в США, которая будет презентована в пятницу, 10 декабря. Соответствующие данные влияют на курс доллара, а золото достаточно чувствительно к этому индикатору.

Недавно объем золотовалютных запасов Российской Федерации обновил исторический максимум, что не обошло внимание читателей издания «Факти» из Болгарии.