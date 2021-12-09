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Евросоюз пожаловался на «непрозрачность» экономических контрсанкций Белоруссии

Политика
Евросоюз пожаловался на «непрозрачность» экономических контрсанкций Белоруссии
pixabay.com

Брюссель, 9 декабря. Руководству Евросоюза следует изучить механизм экономических контрсанкций Белоруссии, потому как он «недостаточно прозрачный». Об этом заявил представитель континентального блока Питер Стано.

Стано пожаловался, что режим ограничений, введенный МИД Белоруссии в ответ на пятый пакет санкций, оказался «непрозрачным», и для того, чтобы разобраться в принципах его работы необходимо дополнительное время. Отдельно европредставитель отметил, что Брюссель пока не может понять принцип, по которому ответный экономический выпад Минска можно было бы оспорить.

«Мы видели заявление МИД Белоруссии об ответных мерах на последний пакет санкций ЕС. Принятие постановления о торговых ограничениях устанавливает очень сложный и непрозрачный механизм торговых ограничений. Мы изучаем его содержание и понимаем, что некоторые ограничения еще требуется определить», — подчеркнул Стано.

Белорусские контрсанкции в ответ на европейский неправомерный экономический выпад были анонсированы премьером республики Романом Головченко 3 декабря. Официальный Минск отметил, что ответные ограничения — это крайняя мера, к которой пришлось прибегнуть из-за недостатка благоразумия со стороны коллективного Запада.

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санкции евросоюз белоруссия питер стано
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