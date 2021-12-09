Киев, 9 декабря. Экс-глава СБУ Игорь Смешко рассказал, что Украине не хватает одного очень важного компонента для «победы в войне» с Россией.

В интервью изданию «Украина 24» Смешко выразил сожаление насчет того, что Киеву не удалось сохранить тактическое ядерное оружие после распада Советского Союза. По его словам, оно могло бы гарантировать украинской стороне преимущество в противостоянии с Россией. При этом в Кремле неоднократно указывали на то, что Москва ни с кем не собирается воевать.

«Если бы у нас был третий ядерный арсенал, тактическое ядерное оружие, более чем миллионная армия, стратегическая авиация», — считает генерал.

Он предположил, что при таких условиях Украина смогла бы обойтись без помощи извне. Смешко пожаловался, что Киеву не хватает той военной помощи, которую оказывают ему США и Европа. По его мнению, союзники должны были сделать для страны гораздо больше.

Ранее экс-глава СБУ заявил, что украинская армия нуждается в системах ПРО, но США их не дают. Стоит отметить, что Украина после семи лет войны в Донбассе оказалась в патовой ситуации, передает Infox.