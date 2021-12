HBO Max опубликовал первый кадр из специального эпизода франшизы о Гарри Поттере

Лондон, 9 декабря. Интернет-сервис HBO Max показал снимок из спецэпизода «Гарри Поттера», снятого в честь 20-летия выхода первого фильма.

Спецэпизод будет посвящен премьере картины «Гарри Поттер и философский камень». В нем принял участие основной актерский состав: Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон, Том Фелтон, Мэттью Льюис, Гари Олдман и другие.

HBO Max опубликовал первый кадр с золотой троицей из специального эпизода франшизы. Снимок появился на официальной странице сервиса в Twitter. На нем любимые с детства герои беседуют, сидя на диване гостиной своего факультета Гриффиндор.

Like they never left. Harry Potter 20th Anniversary: #ReturnToHogwarts premieres New Year's Day on HBO Max. pic.twitter.com/6MBjWTjJbc