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Арсен Захарян признан лучшим молодым игроком года в РПЛ

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 12:00
Спорт
Арсен Захарян признан лучшим молодым игроком года в РПЛ
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

Москва, 9 декабря. Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян признан лучшим молодым игроком года в Российской премьер-лиге (РПЛ) — футболист стал лауреатом премии «Первая пятерка». 

Как сообщает пресс-служба Детской футбольной лиги имени Виктора Горлова, 18-летнего хавбека на первое место поставили 64 из 100 опрошенных руководителей и тренеров клубов РПЛ, наставников юношеских национальных команд, представителей РФС, РПЛ, ФНЛ, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола, представителей СМИ. В активе Захаряна 445 баллов.

На второй строчке по итогам голосования оказался нападающий «Уфы» Гамид Агаларов (312). Третье место досталось форварду «Динамо» Константину Тюкавину (238). На четвертой позиции расположился полузащитник столичного «Спартака» Наиль Умяров (160). В топ-5 также вошел хавбек тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич (114).

Напомним, все претенденты на премию «Первая пятерка» были объявлены 1 декабря.

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Все новости / Спорт / Арсен Захарян признан лучшим молодым игроком года в РПЛ
футбол рпл Арсен Захарян первая пятерка
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