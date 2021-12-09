Стоимость нефти Brent выросла до 76,42 доллара за баррель

Москва, 9 декабря. Февральские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на бирже ICE Futures на 0,79%, до 76,42 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Январские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи продемонстрировали рост на 0,97%, до 73,06 доллара за баррель.

Котировки нефти дорожают на фоне сообщений, что штамм коронавируса «Омикрон» не будет иметь таких серьезных последствий для мировой экономики, как предполагалось ранее. Также на рост цен повлияла информация от Минэнерго США, что коммерческие запасы топлива в стране на прошлой неделе упали на 241 тыс. баррелей. До этого эксперты ожидали снижение на 1,52 млн баррелей.

О том, что распространение нового омикрон-штамма может угрожать мировой экономической системе, заявила ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. По ее словам, власти США должны больше остальных приложить усилий по борьбе с инфляцией.