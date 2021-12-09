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Кота вылечили от коронавируса в Перми

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По утверждению врачей, сам коронавирус не так опасен для кошек, как инфекционный перитонит, к которому он приводит. После этой болезни выживают лишь два процента животных. Коту Блицу повезло.

Блица обнаружили двухмесячным котенком, который вместе со своими сестрами лежал брошенным в коробке. Пушистиков передали в приют, где их внимательно обследовали и обнаружили у некоторых коронавирус. Самая младшая кошечка не смогла пережить подхваченной инфекции. Блиц с каждым днем чувствовал себя все хуже, и ветеринары приняли решение бороться за его жизнь. Был открыт сбор средств в соцсетях.

«Плохой аппетит, у него поменялось строение его тела — стал виден позвоночник, кости таза, ухудшился аппетит. У него поднялась высокая температура, около 40, которую только сбивали препаратами. В итоге стали его исследовать, обнаружили жидкость в брюшной полости, провели тесты, которые показали наличие вот этого вируса», — рассказывает о ходе болезни временная хозяйка Блица Екатерина Каменкова.

Лечить кота решили экспериментальным средством. Каждое утро работник приюта отвозил Блица на прививку. Лечение было долгим, а отклоняться от времени укола моно было не больше, чем на шестьдесят минут.

«Самая главная трудность заключалась в том, что препарат надо было ставить минимум 12 недель — это 84 дня — и ставить в одно и то же время. Отклонения максимум могли быть на час», — вспоминает Екатерина.

За долгие 93 дня лечения, коту пришлось «влить» 42 флакона лекарства, а общие затраты на медикаменты составили 225 тысяч рублей. Благодаря неравнодушным людям, которые жертвовали на лечение, Блицу удалось победить болезнь. Теперь он чувствует себя хорошо и всем свои видом как будто говорит: «Спасибо за подаренную жизнь».

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Все новости / Видео / Кота вылечили от коронавируса в Перми
кот пермь коронавирус
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