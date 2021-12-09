В России в 2022 начнут маркировать рыбные консервы

Владивосток, 9 декабря. В 2022 году в России стартует пилотный проект по обязательной маркировке рыбных консервов. Фальсификат преимущественно обнаруживается в консервированной продукции, и Росрыболовство уверено, что новые правила помогут создать полноценную систему отслеживания. Маркировке будет также подлежать лососевая икра, пишет PrimaMedia.

Ранее организация «Общественная потребительская инициатива» предоставила данные о том, что 89% консервов из рыбы, реализуемых на российском рынке, не соответствуют качеству. Нарушения выявлены в таких продуктах, как печень трески, сайра, горбуша, шпроты и килька. Это и окисление продукции, и подмена сырья, и недостаток или избыток соли, и, что самое опасное, наличие паразитов.

Председатель организации Олег Павлов считает, что цифровая маркировка сократит число нарушений и очистит рынок от фальсификата.

По словам руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова, эксперимент по обязательной маркировке будет проводиться совместно с Минпромторгом.

Ранее ФАН рассказывал о результатах исследования, проведенного специалистами Роскачества. Они обнаружили в консервах вместо сайры более дешевые сорта рыбы.