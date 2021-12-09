Пробывшую три недели в реанимации Хлебникову перевели в ожоговое отделение

Москва, 9 декабря. Певицу Марину Хлебникову, пострадавшую при пожаре в собственной квартире, перевели из реанимации в ожоговое отделение. Артистке предстоит пройти длительный курс восстановления.

Певица пробыла в реанимации три недели. Совсем недавно ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Теперь знаменитость дышит сама и готова к реабилитации, пишет Telegram-канал «112».

Путь к восстановлению будет долгим и непростым, указал телеканал «360». К артистке в палату могут приходить только родные и близкие. Певица в ближайшее время не планирует общаться с журналистами.

О состоянии звезды сцены ходило множество слухов. Однако представитель артистки призвал доверять проверенной информации, озвученной окружением Марины Хлебниковой. В частности, появлялись сообщения о заражении тканей лица исполнительницы. Однако агент звезды не стал ни опровергать, ни подтверждать эти сообщения.