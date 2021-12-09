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Маркетплейс Ozon предложил платежный инструмент на базе своего банка

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 11:50
Экономика
Маркетплейс Ozon предложил платежный инструмент на базе своего банка
Prt Scr youtube.com  /  ozon

Москва, 9 декабря. Корпорация Ozon начала использовать платежный инструмент собственной разработки, который основан на банке торговой интернет-площадки.

Пользователи онлайн-ретейлера Ozon получили возможность использовать платежный инструмент под названием «Ozon счет», использующий банковские технологии банка, принадлежащего компании.

«Ozon первым среди российских маркетплейсов предложил уникальный платежный инструмент на базе собственного банка — «Ozon счет», — указывают представители маркетплейса.

Отмечается, что «Ozon счет» является первым платежным инструментом организации, который создали с помощью технологий, появившихся после превращения «Ozon банка» в финтех структуру. Пресс-служба компании поясняет, что клиенты Ozon смогут теперь «в один клик» платить за заказы на платформе.

«Ozon банк» представляет собой первую кредитную организацию в РФ типа e-commerce. Финансовая компания предлагает финсервисы для 21,3 млн покупателей и для 60 тыс. продавцов, действующих через площадку Ozon.

Полномасштабный сбой в работе онлайн-платформы был зафиксирован в начале прошлого месяца. Тогда из-за неполадок ценники на некоторые товары обвалились буквально до рубля. Руководство фирмы начало аннулировать заказы продукции по «скидкам», однако в Роспотребнадзоре заявили, что компания действует незаконно.

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банк OZON платежный инструмент
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