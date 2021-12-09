Кедми: умный ход Путина застал врасплох Байдена во время обсуждения Украины

Москва, 9 декабря. Российский лидер Владимир Путин во время переговоров с американским коллегой Джо Байденом совершил два очень грамотных стратегических шага, которые застали США врасплох.

Таким мнением в эфире телепрограммы «Вечер с Владимиром Соловьевым» поделился политолог Яков Кедми. Он заявил, что одной из ключевых тем на переговорах стала Украина. Стороны обсудили сообщения о якобы готовящемся «вторжении» России. По словам эксперта, американцы рассчитывали, что президент РФ даст односложный ответ на важный для Вашингтона вопрос, но они ошиблись. В конечном счете умный ход Путина поставил США в неудобное положение.

«Путин ответил умнее: вы не хотите, чтобы мы вторгались? Давайте подпишем соглашение о нашей безопасности. И он не дал обязательства не вторгаться на Украину. Все зависит от того, будет ли подписано это соглашение», — рассказал политолог.

ФБА «Экономика сегодня» /

Президент РФ сделал еще один важный шаг, заявив о необходимости увязать соглашение о стратегической стабильности с письменными гарантиями безопасности страны. Таким образом он обозначил четкие условия для достижения стратегической стабильности, о которой так часто говорят американцы.

«Путин говорит: хорошо, только при условии, если будут гарантированы и юридически оформлены условия для безопасности России, которые мы определяем. То есть он вернул американцам их же просьбу», – подытожил Кедми.

Ранее Путин заявил, что Москва проводит миролюбивую внешнюю политику, но имеет полное право защищать свою безопасность. Таким образом он отреагировал на беспокойство США из-за ситуации на Украине, передает Infox.