Премьер Греции выразил признательность России после переговоров с Путиным в Сочи

Афины, 9 декабря. Греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис отметил точную позицию Москвы по проблеме Восточного Средиземноморья. Соответствующее заявление с признательностью политика опубликовала его пресс-служба по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

Переговоры сторон состоялись 8 декабря. Президент и премьер плодотворно обсудили будущее и перспективы отношений двух государств, отметили в пресс-службе.

«Премьер-министр выразил признательность за четкую позицию российской стороны относительно фундаментального значения морского права для разграничения морских зон в Восточном Средиземноморье», — гласит сообщение.

Ранее Владимир Путин счел результативной беседу с Кириакосом Мицотакисом. Глава государства также сообщил, что надеется на поддержку Афинами заявки Москвы по проведению «Экспо-2030».