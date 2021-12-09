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Банк России купил на внутреннем рынке валюту на 23,1 млрд рублей

Экономика
Банк России купил на внутреннем рынке валюту на 23,1 млрд рублей
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 9 декабря. Центральный банк РФ приобрел на внутреннем рынке валюту с расчетами 8 декабря на сумму 23,1 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте финансового регулятора.

Объем валюты, купленной Центробанком с расчетами 7 декабря, составлял 25,9 миллиарда рублей.

Министерство финансов России с 15 января 2021 года вернулось к покупкам валюты по бюджетному правилу. За этот период объем приобретения валюты на внутреннем рынке превысил 2,6 триллиона рублей.

Российская Федерация внимательно относится к угрозам финансовой изоляции и готова к различным сценариям развития обстановки на международной арене. Такое заявление сделал министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, правительство страны подготовлено к любым вариантам санкций.

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банк россии минфин валюта
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