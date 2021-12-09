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Кабмин выделил около 30 млрд рублей на балансировку региональных бюджетов

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 11:46
Экономика
Кабмин выделил около 30 млрд рублей на балансировку региональных бюджетов
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 9 декабря. Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 30 млрд рублей на поддержку сбалансированности региональных бюджетов, передает пресс-служба кабмина.

Деньги из федерального бюджета распределят между 45 регионами. Работа в этом направлении ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. За счет этих средств региональные власти профинансируют расходы на увеличение зарплат сотрудникам бюджетной отрасли. Кроме того, субсидии потратят на ремонт и реконструкцию дорожной инфраструктуры, строительство спортивных и других важных для населения социальных объектов.

«Всего же на этот год с учетом дополнительных решений дотации на обеспечение устойчивости региональных бюджетов предусмотрены в объеме 1 трлн рублей», — отметил Мишустин на совещании по экономическим вопросам, которое состоялось 6 декабря.

Доходы российского бюджета тем временем на треть превысили прошлогодние показатели. Финансовая дисциплина в стране укрепилась, и такая тенденция положительно отразится на исполнении федерального бюджета в следующем году.

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кабмин мишустин российские регионы балансировка бюджета
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