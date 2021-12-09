Греф: годовая прибыль Сбербанка может составить 1,2 трлн рублей

Москва, 9 декабря. Прогноз по чистой прибыли Сбербанка по итогам текущего года составляет 1,2-1,24 трлн рублей, финансовый результат банка будет примерно в этом же диапазоне, заявил глава кредитной организации Герман Греф.

В период с января по сентябрь 2021 года «Сбер» увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,8 раза — до 978,1 млрд рублей. Стратегия компании на 2018-2022 годы предусматривает прибыль в 1 трлн рублей, однако в прошлом году Греф отметил, что этот уровень не был достигнут на фоне распространения коронавируса.

«Где-то в этих пределах, я думаю, что мы по международным стандартам, пока еще рано говорить, декабрь впереди, но очевидно, что это будут цифры (к концу 2021 года. — Прим. ФАН) в этом диапазоне где-то», — добавил Греф.

Чистая прибыль Сбербанка в ноябре текущего года составила 101,6 млрд рублей, при этом за аналогичный месяц 2020-го показатель был равен 78 млрд рублей. Чистая прибыль по РСЮУ с января по ноябрь выросла в 1,6 раза — до 1,1 трлн рублей.