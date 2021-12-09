Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 декабря 12:30
12:28
Происшествия
Полиция наказала омичку за скандальный эфир в TikTok
12:26
Общество
Сотрудники МЧС спасли попавшую в заснеженную ложбину под Иркутском собаку
12:25
Общество
В России началось исследование популяционного иммунитета к COVID-19 среди детей
12:25
Происшествия
Экс-чиновник Минфина Чекин сознался в планировании убийства зампрокурора ХМАО
12:24
Технологии
IT-эксперт Александр Дворянский посоветовал «не светить» свой номер телефона в Сети
12:22
Экономика
Польша потребовала от ЕК провести антимонопольное расследование в отношении «Газпрома»
12:21
Весь мир
Россия подтвердила готовность способствовать стабильности Ливии
12:19
Экономика
Россия построит в Сербии Центр ядерных технологий
12:16
Общество
Прокуратура проверила условия содержания енотов на выставке в Петербурге
12:16
Весь мир
Ливия отказалась выдать Шугалею аккредитацию наблюдателя на выборах под надуманным предлогом
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Греф: годовая прибыль Сбербанка может составить 1,2 трлн рублей

Экономика
Греф: годовая прибыль Сбербанка может составить 1,2 трлн рублей
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 9 декабря. Прогноз по чистой прибыли Сбербанка по итогам текущего года составляет 1,2-1,24 трлн рублей, финансовый результат банка будет примерно в этом же диапазоне, заявил глава кредитной организации Герман Греф.

В период с января по сентябрь 2021 года «Сбер» увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,8 раза — до 978,1 млрд рублей. Стратегия компании на 2018-2022 годы предусматривает прибыль в 1 трлн рублей, однако в прошлом году Греф отметил, что этот уровень не был достигнут на фоне распространения коронавируса.

«Где-то в этих пределах, я думаю, что мы по международным стандартам, пока еще рано говорить, декабрь впереди, но очевидно, что это будут цифры (к концу 2021 года. — Прим. ФАН) в этом диапазоне где-то», — добавил Греф.

Чистая прибыль Сбербанка в ноябре текущего года составила 101,6 млрд рублей, при этом за аналогичный месяц 2020-го показатель был равен 78 млрд рублей. Чистая прибыль по РСЮУ с января по ноябрь выросла в 1,6 раза — до 1,1 трлн рублей.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Греф: годовая прибыль Сбербанка может составить 1,2 трлн рублей
Герман Греф сбербанк годовая прибыль
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать