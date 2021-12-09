Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 декабря 12:29
12:28
Происшествия
Полиция наказала омичку за скандальный эфир в TikTok
12:26
Общество
Сотрудники МЧС спасли попавшую в заснеженную ложбину под Иркутском собаку
12:25
Общество
В России началось исследование популяционного иммунитета к COVID-19 среди детей
12:25
Происшествия
Экс-чиновник Минфина Чекин сознался в планировании убийства зампрокурора ХМАО
12:24
Технологии
IT-эксперт Александр Дворянский посоветовал «не светить» свой номер телефона в Сети
12:22
Экономика
Польша потребовала от ЕК провести антимонопольное расследование в отношении «Газпрома»
12:21
Весь мир
Россия подтвердила готовность способствовать стабильности Ливии
12:19
Экономика
Россия построит в Сербии Центр ядерных технологий
12:16
Общество
Прокуратура проверила условия содержания енотов на выставке в Петербурге
12:16
Весь мир
Ливия отказалась выдать Шугалею аккредитацию наблюдателя на выборах под надуманным предлогом
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Филипп Киркоров назвал ошибкой брак с Аллой Пугачевой

Шоу-бизнес
Филипп Киркоров назвал ошибкой брак с Аллой Пугачевой
Global Look Press  /  Gennadii Usoev

Москва, 9 декабря. Знаменитый певец Филипп Киркоров откровенно рассказал об отношениях с именитой артисткой Аллой Пугачевой, с которой был вместе больше десяти лет. По его мнению, их брак был ошибкой.

Киркоров признался, что все начиналось как его каприз. Артист просто хотел себе в жены Пугачеву. Тогда он мало думал о чем-то другом.

«Алла Пугачева — великая женщина, а не статуэтка в череде наград. И наши отношения оказались совсем другой историей. И я, и она слишком поздно поняли, что это ошибка», — сказал артист в интервью изданию «7Дней».

По словам исполнителя, он перестал верить в любовь. К тому же жить без этого чувства значительно проще, убежден артист. Киркоров признается, что ему хватает эмоций на сцене.

Знаменитый артист также рассказал о значимости детей в его жизни. По словам звезды сцены, до рождения наследников у него все шло «наперекосяк».

«До этого все у меня шло наперекосяк, началось с личного раздрая и понеслось. Только с творчеством было нормально. В сложные моменты жизни так всегда. Но творчество не может заменить личную гармонию», — добавил 54-летний исполнитель.

Филипп Киркоров был женат лишь однажды. Его супругой была Алла Пугачева, которая была почти на 20 лет старше избранника. Они расстались в 2005 году. Говорили, что отношения между экс-супругами значительно ухудшились. Певец признался, что не скучает по экс-возлюбленной, а всегда радуется ее успехам.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Филипп Киркоров назвал ошибкой брак с Аллой Пугачевой
киркоров пугачева отношения
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать