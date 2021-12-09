Филипп Киркоров назвал ошибкой брак с Аллой Пугачевой

Москва, 9 декабря. Знаменитый певец Филипп Киркоров откровенно рассказал об отношениях с именитой артисткой Аллой Пугачевой, с которой был вместе больше десяти лет. По его мнению, их брак был ошибкой.

Киркоров признался, что все начиналось как его каприз. Артист просто хотел себе в жены Пугачеву. Тогда он мало думал о чем-то другом.

«Алла Пугачева — великая женщина, а не статуэтка в череде наград. И наши отношения оказались совсем другой историей. И я, и она слишком поздно поняли, что это ошибка», — сказал артист в интервью изданию «7Дней».

По словам исполнителя, он перестал верить в любовь. К тому же жить без этого чувства значительно проще, убежден артист. Киркоров признается, что ему хватает эмоций на сцене.

Знаменитый артист также рассказал о значимости детей в его жизни. По словам звезды сцены, до рождения наследников у него все шло «наперекосяк».

«До этого все у меня шло наперекосяк, началось с личного раздрая и понеслось. Только с творчеством было нормально. В сложные моменты жизни так всегда. Но творчество не может заменить личную гармонию», — добавил 54-летний исполнитель.

Филипп Киркоров был женат лишь однажды. Его супругой была Алла Пугачева, которая была почти на 20 лет старше избранника. Они расстались в 2005 году. Говорили, что отношения между экс-супругами значительно ухудшились. Певец признался, что не скучает по экс-возлюбленной, а всегда радуется ее успехам.