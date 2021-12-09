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Россиянам объяснили рост коммунальных платежей в 2022 году изношенностью инфраструктуры

Общество
Россиянам объяснили рост коммунальных платежей в 2022 году изношенностью инфраструктуры
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 9 декабря. Повышение тарифов на коммунальные услуги, которое состоится с 1 июля 2022 года, не выглядит критичным. Однако в реальности суммы в квитанциях могут существенно вырасти.

Правительство России в начале ноября текущего года утвердило индексы повышения платы за услуги ЖКХ. В зависимости от региона траты домохозяйств увеличатся в среднем от 2,9% до 6,5%. Изменения коснутся оплаты за горячую и холодную воду, электричество, отопление, газ, вывоз мусора и канализацию. Индексы рассчитывают территориальные органы ФАС, которые опираются на данные ресурсоснабжающих организаций.

Существует несколько аргументов в пользу повышения тарифов на услуги ЖКХ. Коммунальная инфраструктура по всей стране сильно изношена, а для ее восстановления требуются существенные инвестиции, пишет издание «Профиль». Своих денег у организаций-поставщиков чаще всего нет, а частные инвестиции требуют от регионов быстрой отдачи вложений.

Госдума ранее рассмотрела законопроект, согласно которому с 2022 года все многоквартирные дома обязуют перевести на закрытую систему теплоснабжения.

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правительство россии инфраструктура коммунальные платежи тарифы жкх
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