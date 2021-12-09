Украинский политик Мураев: Зеленский утратил любовь народа из-за решения стать президентом

Киев, 9 декабря. Решение экс-артиста «Квартала 95» Владимира Зеленского стать президентом Украины было фатальной ошибкой. Последствия этого поступка в прямом эфире телеканала «Наш» раскрыл политик Евгений Мураев.

Лидер партии «Наши» раскрыл судьбу Зеленского после ухода в отставку. По мнению эксперта, будучи комедиантом, будущий глава государства пользовался огромной народной любовью, причем как на Украине, так и за рубежом. За два года правления эта любовь сменилась ненавистью, и теперь политика ждет в лучшем случае позор и забвение, заметил Мураев.

«Я считаю, что он совершил самую большую ошибку в своей жизни. То есть это был всеми любимый герой юмористических передач. Буквально звезда. Наверное, всем было за счастье сфотографироваться с ним. Он мог спокойно перемещаться по любому городу нашей страны и, наверное, даже соседним странам и везде встречал только позитив», — объяснил украинский политик.

facebook.com / Евгений Мураев

Теперь же абсолютное большинство населения Украины Зеленского презирает, отметил экс-депутат Рады. Практически никто в стране не разделяет его политический курс, а сама его личность теперь вызывает у украинцев сильнейшее отторжение.

«У него будет очень печальный конец», — заключил Мураев.

Рейтинги президента Украины Владимира Зеленского стремительно снижаются — на начало ноября этого года уровень народного доверия к политику составлял около 25%. Однако политолог Ростислав Ищенко уверен, что показателю одобрения деятельности экс-комедианта еще есть куда падать, и в ближайшем будущем он будет колебаться в пределах 15–19%.