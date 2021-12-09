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Apple продолжит выпускать линейку бюджетных смартфонов SE

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 11:39
Технологии
Apple продолжит выпускать линейку бюджетных смартфонов SE
pixabay.com

Москва, 9 декабря. Компания Apple не планирует останавливать производство iPhone SE. Обновленная линейка бюджетных смартфонов выйдет в 2022 и 2023 годах.

Улучшенный iPhone SE появится в продаже в первой половине следующего года. Гаджет серии SE будет незначительно отличаться от предшественника и получит три гигабайта оперативной памяти.

В 2023 году Apple представит iPhone SE следующего поколения, который приобретет несколько новых функций, пишет издание MacRumors. Так, у телефона будет четыре гигабайта оперативной памяти, как у iPhone 13. Кроме того, экран смартфона станет больше. Поставщиком компонентов для устройства выступит компания Luxshare-ICT.

Ранее стало известно, что iPhone SE 3 будет оснащен чипом A15 Bionic вместо версии A13. Устройство будет иметь кнопку Touch ID под дисплеем, которая использовалась в iPhone 6, 7 и 8.

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Все новости / Технологии / Apple продолжит выпускать линейку бюджетных смартфонов SE
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