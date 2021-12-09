Инвестиции в недвижимость могут увеличиться в России до 390 млрд рублей

Москва, 9 декабря. Объем инвестиций в российскую недвижимость, по предварительным данным, увеличится в 2021 году на 37% и составит 390 млрд рублей, сообщила глава рынков капитала и консалтинговых услуг CBRE Ирина Ушакова.

Она отметила, что результаты 2021 года на 28% превысят рекордные показатели 2017 года. Такому результату, по словам Ушаковой, способствовал приток инвестиций в площадки под жилье. В общем объеме вложений они составят около 50% или порядка 200 млрд рублей. Кроме того, заметно выросли инвестиции в склады — с 56 млрд рублей в прошлом году до 69 млрд в текущем.

Аналитики CBRE ранее сообщили о рекордных инвестициях в российскую недвижимость за девять месяцев 2021 года. Специалисты отмечали, что драйвером рынка инвестиций стал сегмент жилья. Вместе с тем они обратили внимание на сокращение вложений в жилую недвижимость.