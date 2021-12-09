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Байден пошутил о необычном интересе Путина к американским журналистам после переговоров

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 11:42
Политика
Байден пошутил о необычном интересе Путина к американским журналистам после переговоров
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Вашингтон, 9 декабря. Американские журналисты донимали вопросами экс-президента США Джо Байдена по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Политик навел порядок, припугнув прессу шуткой о своем московском коллеге.

Чтобы как-то утихомирить взбудораженных одним из главных политических событий этого месяца журналистов, американский лидер прибег к помощи юмора. Байден припугнул участников пресс-конференции неожиданным заявлением о том, что Путин проявляет к представителям СМИ по другую сторону Атлантики живейший интерес. После этого аудитория стихла, и беседа президента США с журналистами перешла в более конструктивное русло.

«Он (Путин. — Прим. ФАН) спрашивал о вас много, много о вас говорил», — улыбнулся Джо Байден, указав пальцем на участников пула Белого дома.

Байден пошутил о необычном интересе Путина к американским журналистам после переговоров
Global Look Press / Mikhail Metzel/Kremlin Pool / Keystone Press Agency

Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин провели переговоры в формате закрытой видеоконференции вечером 7 декабря. По ее итогам каждая из сторон опубликовала заявление, однако позже выяснилось, что изложение диалога по версии Белого дома почти в три раза короче кремлевского аналога. Так, например, американская сторона предпочла умолчать, что Путин на примере показал вопиющие нарушения Минских соглашений в Донбассе со стороны украинских властей. Однако главы государств условились продолжать личные контакты и вести совместную работу по вопросам безопасности и глобальной стабильности.

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Все новости / Политика / Байден пошутил о необычном интересе Путина к американским журналистам после переговоров
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