Байден пошутил о необычном интересе Путина к американским журналистам после переговоров

Вашингтон, 9 декабря. Американские журналисты донимали вопросами экс-президента США Джо Байдена по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Политик навел порядок, припугнув прессу шуткой о своем московском коллеге.

Чтобы как-то утихомирить взбудораженных одним из главных политических событий этого месяца журналистов, американский лидер прибег к помощи юмора. Байден припугнул участников пресс-конференции неожиданным заявлением о том, что Путин проявляет к представителям СМИ по другую сторону Атлантики живейший интерес. После этого аудитория стихла, и беседа президента США с журналистами перешла в более конструктивное русло.

«Он (Путин. — Прим. ФАН) спрашивал о вас много, много о вас говорил», — улыбнулся Джо Байден, указав пальцем на участников пула Белого дома.

Global Look Press / Mikhail Metzel/Kremlin Pool / Keystone Press Agency

Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин провели переговоры в формате закрытой видеоконференции вечером 7 декабря. По ее итогам каждая из сторон опубликовала заявление, однако позже выяснилось, что изложение диалога по версии Белого дома почти в три раза короче кремлевского аналога. Так, например, американская сторона предпочла умолчать, что Путин на примере показал вопиющие нарушения Минских соглашений в Донбассе со стороны украинских властей. Однако главы государств условились продолжать личные контакты и вести совместную работу по вопросам безопасности и глобальной стабильности.