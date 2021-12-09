Депутат Володин предложил сделать бесплатными театры и музеи на новогодние праздники

Москва, 9 декабря. Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин предложил организовать для россиян проведение бесплатных культурных мероприятий в качестве подарка на Новый год.

Массовые культурные мероприятия на длинные новогодние праздники можно сделать бесплатными, отметил Володин. Речь идет о музеях, театрах, кинотеатрах. Также на бесплатной основе можно открыть бассейны и спортивные комплексы, пишет KONKURENT.RU.

«На новогодние праздники все кинотеатры, театры, музеи, бассейны и спортивные комплексы должны быть бесплатными», — подчеркнул Володин, отвечая на инициативу депутата Султана Хамзаева об ограничении продажи спиртного на Новый год.

По мнению Володина, россиянам будет чем заняться на каникулах, если объекты культуры и досуга сделать бесплатными. Также это снизит интерес граждан к употреблению алкоголя, уверен депутат.

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров ранее указал на «непарламентское» поведение депутата Султана Хамзаева. Петров призвал привлечь его к ответственности.