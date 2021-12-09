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«Коммунист»: американцы проводят рекогносцировку Донбасса, ВСУ несут потери

Новороссия
«Коммунист»: американцы проводят рекогносцировку Донбасса, ВСУ несут потери
Фото из личного архива Виталия Киселева  / 

Донбасс, 9 декабря. Известный командир ополчения Виталий Киселев поделился с корреспондентом ФАН информацией о происходящем на украинской части линии разграничения. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Украинские силовики продолжают нести потери без столкновения с противником, и причиной часто служит служебная халатность, дезорганизация личного состава и его необученность. О подобных происшествиях в Вооруженных силах Украины за последний месяц рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей полковник полиции ЛНР Виталий Киселев (позывной «Коммунист») — автор проекта «Путь Визенталь» и один из известных командиров ополчения Донбасса.

Так, по полученной Киселевым информации «с той стороны» линии разграничения, 54-я отдельная механизированная бригада ВС Украины под командованием полковника Майстренко понесла безвозвратные потери буквально на ровном месте. В окрестностях прифронтового села Невельское военнослужащие этого формирования завели свой транспорт на собственное минное поле, что предсказуемо закончилось подрывом на украинской мине.

В штабе 54-й ОМБр на это ЧП отреагировали самым плохим решением из возможных, отправив на место подрыва армейского транспорта вторую санитарную машину и по неизвестной причине отказавшись от отправки саперов. Взрыв второй машины привел к гибели водителя, командир взвода с многочисленными ранениями госпитализирован.

Аналогичное происшествие, и вновь с участием двух армейских авто, привело к небоевым потерям в 56-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ под командованием полковника Иванова. Две машины подорвались на украинских минах, что привело к смерти одного из военнослужащих и госпитализации еще троих.

Еще одно ЧП с участием транспорта, но на этот раз без украинских мин, произошло в поселке Родинское под Краматорском. Один из механиков-водителей 58-й отдельной мотопехотной бригады под командованием полковника Кащенко во время разгрузки армейской техники насмерть задавил сослуживца по фамилии Васнецов.

Несет потери и 24-я отдельная механизированная бригада ВСУ под командованием полковника Поступальского. Как стало известно Виталию Киселеву, в этом формировании произошла очередная вспышка COVID-19. В условиях бытовой стесненности и постоянных контактов личного состава инфекция начала быстро распространяться. С целью сокрытия ЧП полковник Поступальский не доложил о происходящем вышестоящему командованию, заодно запретив изолировать заболевших. Лишь несколько тяжелых больных COVID-19 эвакуировали, остальные же продолжают пребывание в расположении и на позициях. Такой подход, в свою очередь, привел к «побочному эффекту» в виде злоупотребления алкоголем военнослужащими «для профилактики».

Избыточная тяга к спиртным напиткам приводит не только к небоевым потерям, но и к разрушениям. Как рассказал «Коммунист», в районе населенного пункта Шумы близ Горловки военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ под командованием полковника Миргородского устроили попойку в канун своего профессионального праздника. Распитие спиртных напитков закончилось сожжением украинского блиндажа и госпитализацией одного из «штурмовиков» с ожогами рук.

«Коммунист» подчеркнул, что три последних чрезвычайных происшествия в рядах ВСУ, которые привели к смерти шестерых украинских военнослужащих, произошли только за одну неделю в зоне ответственности восточной оперативно-тактической группы войск ВСУ. А это, в свою очередь, указывает на регулярность небоевых потерь среди киевских силовиков.

Канадцы инструктируют, американцы проверяют

Западные «старшие партнеры» Украины, очевидно, не справляются с обучением ВСУ, утверждает Виталий Киселев. Об этом косвенно свидетельствует и новость об отправке Канадой на Украину «дополнительного контингента» военнослужащих. Официальное объяснение этой «командировки» — поддержка более 200 канадских солдат, уже находящихся на Украине с боевой миссией.

«Получается, что канадцы, которые занимаются обучением ВСУ в качестве инструкторов, не верят в своих учеников и запросили помощи на родине?» — вопросил «Коммунист».

Американские «опекуны» Украины также не испытывают доверия к своим подопечным, поскольку представители США лично проводят рекогносцировку местности. Под Донецк, в удерживаемые ВСУ населенные пункты Пески и Марьевка, прибыла группа офицеров ВС Соединенных Штатов во главе с полковником Брэндоном Пресли — военным атташе при американском посольстве. Его сопровождал заместитель командующего Операцией объединенных сил полковник Анатолий Шевченко, который общался с «дорогими гостями» как подчиненный с руководством.

Минус один поклонник Гитлера

Автор проекта «Путь Визенталь» рассказал также о ликвидации на Донбассе снайпера из 8-го полка специального значения Сил специальных операций ВСУ Уберта Мрачковского, которого украинская пропаганда называла «самым результативным». По информации «Коммуниста», ликвидированный снайпер был неонацистом и открытым поклонником Адольфа Гитлера.

Украинское военно-политическое руководство после этого инцидента показало, какая идеология сегодня ближе Киеву: именно Мрачковскому устроили пышные проводы, в то время как погибшие от рук собственных сослуживцев военнослужащие не удостоились даже самого скромного некролога, добавил полковник полиции ЛНР.

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