Политолог Марков указал на неготовность Байдена идти на уступки Путину

Москва, 9 декабря. Президент Соединенных Штатов Джо Байден не предрасположен к компромиссам в отношениях с президентом России Владимиром Путиным. С таким мнением выступил глава Института политических исследований Сергей Марков.

Эксперт прокомментировал онлайн-переговоры двух лидеров. Видеовстреча состоялась 7 декабря и длилась порядка двух часов. Политолог уверен, что итоги беседы еще точно неизвестны, но при этом Байден не готов к компромиссам. Слова главы института передает «ПолитРоссия».

«Множество комментариев и оценок, но, по сути, пока никому ничего не известно. Все заявления сторон по итогам пока только перечисляют темы переговоров и повторяют запросные позиции», — рассказал Марков.

Беседа была жесткой, а президент России выдвинул свои условия. Политолог Марков на пальцах объяснил два требования Путина к Байдену по Украине — это отказ Вашингтона от блокировки выполнения Киевом Минских соглашений, а также свертывание строящихся американских баз в соседнем с РФ государстве, пояснил политолог.

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«Если ничего не произойдет, я ожидаю признания Россией ДНР и ЛНР в той или иной форме в январе», — добавил он.

Ранее МИД России начал проработку решений по итогам переговоров двух лидеров. Данные поручения имеют долгосрочную основу, подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.