Москва, 9 декабря. Социальная сеть Instagram вернет хронологическую ленту постов в первом квартале 2022 года. Об этом сообщило TechCrunch со ссылкой на главу соцсети Адама Моссери.

Топ-менеджера на комиссии Сената США о вреде соцсети для детей и подростков спросили, не считает ли он, что пользователи должны пользоваться сервисов без «манипуляций со стороны алгоритмов». Моссери ответил, что поддерживает функцию хронологической ленты постов. Он добавил, что компания уже разрабатывает этот вариант работы соцсети.

«Мы верим в большую прозрачность и подотчетность, и мы верим в больший контроль. Именно поэтому мы сейчас работаем над версией хронологической ленты, которую мы надеемся запустить в следующем году», — указал глава социальной сети.

Хронологическая лента постов была в Instagram, но ее убрали в 2016 году. Тогда многие пользователи соцсети с критикой встретили алгоритмическую ленту публикаций. Они отметили, что некоторые посты не попадают в их ленту «новостей».

Летом стало известно еще об одном изменении в соцсети. Теперь пользователям нужно указывать дату рождения. В настоящее время в целях безопасности новые аккаунты детей младше 16 лет автоматически становятся закрытыми.